الطلقة بولت قريب من التوقيع مع نادي سنترال كوست

الشارقة 24 – أسعد خليل:





دخل العداء الجامايكي السابق والبطل الأوليمبي 8 مرات، يوسين بولت، في مفاوضات رسمية مع فريق كرة القدم الأسترالي سنترال كوست مارينرز، الذي يلعب حالياً بين صفوفه بشكل تجريبي، لضمه إلى الفريق.

وخاض بولت البالغ من العمر 32 عاماً، الذي يتدرب مع سنترال كوست مارينرز منذ عدة أشهر، أول مباراة له بقميص الفريق في أواخر أغسطس الماضي، في ودية.

وفي أكتوبر الجاري، تمكن بولت، من زيارة الشباك للمرة الأولى منذ أن أصبح لاعب كرة قدم، بعدما سجل ثنائية مع فريقه.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح نادي سنترال كوست مارينرز في بيان، أنه سيحتاج لمساعدة خارجية كي يتمكن من التعاقد مع العداء السابق.