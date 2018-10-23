أرسنال يصعد للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل أرسنال سلسلة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة محلياً و10 في مختلف المسابقات عندما تغلب على ضيفه ليستر سيتي 3-1 على ملعب "الإمارات" في لندن في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب أرسنال الطاولة على ضيفه ليستر سيتي عندما حول تخلفه أمامه بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع الإسباني هيكتور بيليرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31، إلى فوز بثلاثية سجلها الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 45 والبديل الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين 63 و66.

فمنذ خسارته أمام مانشستر سيتي، وجاره اللندني تشلسي، حقق أرسنال العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأخيرة ضد وست هام يونايتد وكارديف ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وواتفورد وفولهام وليستر سيتي.

وصعد أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره تشلسي وأمام جاره الآخر توتنهام، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.