سانشيز لن يشارك مع مانشستر أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن جناحه التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز سيغيب عن المواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك سانشيز، 29 عاماً، مع منتخب تشيلي في المباراة الودية أمام مضيفه المكسيك يوم الأربعاء الماضي.

وعاد سانشيز متأخراً عن موعده المحدد إلى اولد ترافورد وشارك في آخر خمس دقائق فقط من المباراة أمام تشيلسي يوم السبت الماضي.

ولم يكشف مانشستر عن سبب غياب سانشيز، واكتفى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالقول خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أمام يوفنتوس "القائمة التي أعلنتها هي القائمة المتاحة، لا يوجد ما أخفيه واليكسيس سيغيب".