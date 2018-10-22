بايرن ميونيخ وريال مدريد للعودة للانتصارات بدوري الأبطال الثلاثاء

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يسعى بايرن ميونيخ الألماني، إلى تكريس عودته إلى الانتصارات، عندما يحل ضيفاً على أيك أثينا اليوناني، يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي تشهد مباراة مصيرية للمدرب جولن لوبيتيغي، مع استضافة فريقه ريال مدريد بطل المواسم الثلاثة الأخيرة، فيكتوريا بلزن التشيكي.

ففي مباراة ضمن المجموعة الخامسة، تقام على ملعب "أواكا سبيروس لويس" في أثينا، يستقبل أيك بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة، في أول لقاء قاري بين الفريقين، علماً أن الفريق البافاري لم يسبق له الخسارة في زياراته الأربع السابقة لليونان في المسابقات الأوروبية.

وسيدخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المباراة، بعدما أنهى سلسلة محلية مخيبة من أربع مباريات "هزيمتان وتعادلان"، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ، يوم السبت، 3-1، في البوندسليغا.

وفي المجموعة عينها، يستقبل أياكس إمستردام بنفيكا البرتغالي في مواجهة هي السادسة بينهما، علماً أن الفريق الهولندي يتقدم بثلاثة انتصارات في مقابل تعادل وخسارة.

دعم لوبيتيغي على أرض الملعب

وفي المجموعة السابعة، يتطلع ريال مدريد بطل المسابقة القارية في المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى خوض مباراته الـ 27 على أرضه بسجل نظيف من الخسارة في المسابقة، عندما يستقبل فيكتوريا بلزن.

ويمر الفريق الملكي راهناً في حالة من انعدام الوزن بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات، وآخرها سقوطه، يوم السبت، على أرضه أمام ليفانتي،1-2، ما عمق أزمة مدربه لوبيتيغي المدعو، يوم الأحد المقبل، إلى مواجهة غريمه اللدود برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.