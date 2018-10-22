الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينتخب جرافينا رئيساً له

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، انتخاب جابرييلي جرافينا رئيساً له، وأوضح أنه كان المرشح الوحيد للمنصب، وحصل على 97.2% من الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت في روما.

وسيتولى جرافينا، الذي كان رئيساً لدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، مهام منصبه، خلفاً لروبرتو فابريتشيني الذي تولى المنصب بشكل مؤقت.

وكان فابريتشيني، قد تولى المهمة في فبراير الماضي، بعد أن أخفق الاتحاد في انتخاب رئيس جديد له، عقب رحيل مارلو تافيكيو عن الرئاسة، إثر إخفاق إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.