بايرن ميونيخ يفتقد خدمات ريبيري أمام آيك أثينا بدوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أنه سيفتقد جهود النجم فرانك ريبيري، في المباراة المقررة أمام آيك أثينا اليوناني، غداً الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب مشكلة في العمود الفقري.

ويغيب النجم الفرنسي المخضرم ريبيري عن مباراة الغد، بعد أن لازم مقعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت بالفوز على فولفسبورج 3 – 1، ضمن منافسات البوندسليجا.

وكان الفوز على فولفسبورج قد أنهى سلسلة من 4 مباريات متتالية بدون أي انتصار لبايرن، من بينها مباراته التي انتهت بالتعادل مع أياكس الهولندي 1 - 1 بدوري الأبطال.

ويتقاسم بايرن ميونخ مع أياكس صدارة المجموعة الخامسة في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط لكل منهما.