دينفر ناغتس يحقق فوزه الثالث توالياً في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف دينفر ناغتس فريق غولدين ستيت واريورز في الجولة الثالثة من دوري كرة السلة الأميركية.

استعان فريق دينفر بثمان وعشرين نقطة من لاعبه، غاريس هاريس، كما نجح لاعبه، هوانشو هيرنان غوميز، في صد تسديدة في آخر ثانية للمباراة ليحرم غولدين ستيت من إدراك التعادل ويساعد دينفر على الفوز باللقاء بـ 100 نقطة مقابل 98 نقطة.

غولدين ستيتت كان متخلفاً بـ 13 نقطة في الشوط الرابع لكنه شن هجمات متلاحقة ساعدته على تقليص الفارق إلى نقطتين فقط، وكاد داميان جونز أن يحقق رمية التعادل في آخر ثانية ما لم يصد هيرنان غوميز كرته.

كما توقع المراقبون تصدر ستيفن كاري قائمة مسجلي النقاط لفريق غولدين ستيت بـ 30 نقطة في اللقاء غير أن جهوده لم تحل دون هزيمة فريقه.