"إنتر" يحسم ديربي الغضب على حساب ميلان

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فريقه إنتر لتحقيق فوز قاتل 1/ صفر على جاره اللدود ميلان، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد إنتر إلى 18 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ميلان عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار 91 دقيقة، بعدما أهدرا جميع الفرص التي سنحت لهما، خاصة في الشوط الأول، الذي كان أفضل كثيراً من الثاني، الذي اتسم بالهدوء وخلا من الفرص للتهديف، قبل أن يفاجئ إيكاردي الجميع بتسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني بضربة رأس رائعة.

ويأتي هذا الفوز، ليعطي دفعة معنوية هائلة لإنتر قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه برشلونة الإسباني، الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأنه يعد الفوز الخامس على التوالي للفريق في الدوري الإيطالي، ليؤكد استمرار انتفاضته في البطولة التي يحلم بالتتويج بها منذ موسم 2009 – 2010.

في المقابل، كانت تلك الخسارة ضربة موجعة لآمال ميلان، الساعي للنهوض من كبوته والدخول ضمن الفرق المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ موسم 2010 – 2011.

وواصل إنتر تفوقه في المواجهات المباشرة على ميلان، بعدما حقق عليه انتصاره الـ 79 في مختلف المسابقات، مقابل 76 خسارة و67 تعادلاً، علماً بأن هدف إيكاردي يحمل الرقم 300 في مجموع أهداف إنتر بمرمى ميلان.