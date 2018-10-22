رايكونن يفوز بسباق جائزة أميركا للفورمولا 1

الشارقة 24 - أسعد خليل:

فاز سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، هو الأول له منذ خمسة أعوام، وأجّل به تتويج حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بلقبه العالمي الخامس.

واكتفى هاميلتون بالحلول في المركز الثالث خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، متقدماً على منافسه المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل في المركز الرابع.

وكان البريطاني يحتاج لتسجيل 8 نقاط أكثر من فيتل في السباق ليضمن الاحتفاظ بلقبه، لكنه لم يتمكن سوى من إضافة ثلاث نقاط إلى صدارته للترتيب العام، ليصبح الفارق عن فيتل 70 نقطة قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.