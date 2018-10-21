إسبانيول يصعد للمركز الثاني في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ارتقى إسبانيول إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه هويسكا في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد إسبانيول إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف جاره اللدود برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد هويسكا عند خمس نقاط في قاع الترتيب.

وتقمص بورخا ايجليسياس دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي إسبانيول في الدقيقتين 41 و64، ليقود الفريق الكتالوني لحصد انتصاره الخامس في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي.