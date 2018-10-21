هرتا برلين يفقد فرصة الصعود للمركز الثاني في "البوندسليغا"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أهدر هرتا برلين نقطتين وبالتالي فرصة تشارك المركز الثاني مع فيردر بريمن، وذلك بتعادله مع ضيفه فرايبورغ 1-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يستغل ممثل العاصمة تعثر لايبزيغ أمام أوغسبورغ لكي يتقدم عليه، بل اكتفى بدوره بتعادل صب في صالح بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الأخيرة الذي أصبح أمامهما بفارق نقطة بعد فوزه السبت على مضيفه فولفسبورغ (3-1).

وتقدم هرتا برلين منذ الدقيقة 7 بهدف للسلوفيني أوندريه دودا، لكن فرايبورغ فرض على مضيفه الاكتفاء بالتعادل للمرة الثانية توالياً بإدراكه التعادل في الدقيقة 36 عبر روبن كوخ الذي رفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وسيكون فريق العاصمة، المهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال تعادل أو فوز بوروسيا مونشنغلادباخ (14 نقطة) على ضيفه ماينتس في وقت لاحق من اليوم، أمام مهمة صعبة للغاية في المرحلة المقبلة إذ يحل ضيفاً على بوروسيا دورتموند المتصدر، كما يلتقي في المرحلة التي تليها مع لايبزيغ.