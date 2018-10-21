إمبولي يخطف تعادلاً مثيراً من فروسينوني في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تمكن نادي إمبولي، من خطف نقطة التعادل الإيجابي، من مضيفه فروسينوني، بنتيجة 3-3، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فروسينوني، بعد أن سجل لاعب الخصم ماتياس سيلفستري هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ8، لكن إمبولي أدرك التعادل في الدقيقة 32 عبر ميخا زايتس.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن إمبولي من التقدم بفضل سيلفستري نفسه في الدقيقة 48، لكن فروسينوني أدرك التعادل مجدداً عبر دانيل كيوفاني في الدقيقة 54، قبل أن يعود ذات اللاعب ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 .

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل صالح أوتشان هدف التعادل لفريقه، لينتهي اللقاء 3-3.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد فروسينوني نقطتين في المركز الـ19 وقبل الأخير، مقابل 6 نقاط لإمبولي في المركز الـ18.