خيتافي يزيد من أوجاع رايو فايكانو في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عمق فريق خيتافي جراح مضيفه رايو فايكانو وتغلب عليه 2 /1 في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم خيتافي بهدف حمل توقيع ديميتري فولكييه في الدقيقة 63، وبعد 3 دقائق فقط سجل سيرجيو اكييمي لاعب فايكانو هدفاً بطريق الخطأ في مرماه أكد به فوز خيتافي.

وتكفل راوول دي توماس بتسجيل الهدف الوحيد لفايكانو في الدقيقة 74.

وأنهى فايكانو المباراة بـ 10 لاعبين، بعد طرد أوسكار تريخو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز ابتعد خيتافي خطوة مهمة عن دائرة الخطر بعدما تقدم من المركز 15 إلى المركز 9، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، بينما ظل فايكانو في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف فقط عن هويسكا متذيل الترتيب.