النجم ليونيل ميسي يغيب عن "كلاسيكو الأرض" أمام ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد نادي برشلونة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة 3 أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لكسر في يده، خلال مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر فريقه.

وسيغيب ميسي بالتالي عن مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ثم ريال مدريد الأحد المقبل في الليغا.

كما سيغيب عن مباراة الرد ضد إنتر في 6 نوفمبر، ومواجهة رايو فايكانو في الدوري قبلها بـ 3 أيام.

وأكد برشلونة في بيان، أن الفحوصات التي أجريت لليو ميسي أكدت إصابته بكسر في عظمة الساعد في يده اليمنى.

ومرر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل 2، قبل أن يهز أفضل لاعب في العالم 5 مرات الشباك بدوره 12، بيد أنه تعرض للإصابة بيده بعد سقوطه إثر احتكاك مع فرانكو فاسكيز.