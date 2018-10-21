تورنتو يحقق فوزه الثالث على التوالي في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

انتهى لقاء واشنطن ويزاردز مع تورنتو رابتورز بفوز الأخير 113-117 بعد مباراة تأرجحت فيها التوقعات بين فوز الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 24-22 لصالح الزوار، ليعززوا تقدمهم في الشوط الثاني بنقطة واحدة بنتيجة 54-57.

لكن الشوط الثالث شهد تراخياً من الويزاردز لينتهي بفارق 5 نقاط إضافية لصالح الزوار، ما وسع الفارق إلى 8 نقاط مع نهاية الشوط.

ورغم محاولة الويزاردز العودة في الشوط الأخير، إلا أن تفوقهم بأربع نقاط لم يكن كافياً لقلب النتيجة التي وصلت 113-117 مع صافرة النهاية لصالح الفريق الزائر.

وسجل كايل لاوري 28 نقطة للرابترز، بينما سجل برادلي بيل 32 نقطة للويزاردز ليكون هداف المباراة، تلاه لفريقه جون وول الذي سجل 25 نقطة.

الفوز هو الثالث على التوالي لتورنتو ماعزز تصدرهم للترتيب العام.