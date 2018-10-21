تشيلسي ينجو من السقوط أمام مانشستر في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خطف تشيلسي تعادلاً مثيراً من أمام مانشستر يونايتد، وبنتيجة 2-2، في افتتاح منافسات المرحلة الـ9 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أنتونيو روديجر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 21، ثم قلب مانشستر يونايتد موازين المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أنتوني مارتيال في الدقيقتين 55 و73، قبل أن ينجو تشيلسي من الهزيمة بهدف التعادل 2 / 2 وسجله روس باركلي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي وليفربول، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن حيث أنه التعادل الثاني له في الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاث هزائم.