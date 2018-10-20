بايرن ميونخ يستعيد نغمة الانتصارات ودرتموند في صدارة البوندسليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أسعد نادي بايرن ميونخ جماهيره الكبيرة بعودته لسكة الانتصارات في الدوري الألماني، بتغلبه على مضيفه فولفسبورج 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 8.

تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 48 ثم قلص فريق فولفسبورج النتيجة عن طريق هدف سجله فوتر فيجورست في الدقيقة 63، إلا أن جيمس رودريجيز سجل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 72.

واضطر بايرن ميونخ لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد آرين روبين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 16 نقطة وقفز من المركز السادس إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد فولفسبورج عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

بوروسيا دورتموند يبقى في الصدارة:

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا واصل فريق بوروسيا دورتموند انطلاقته في الدوري هذا الموسم، وتغلب على شتوتجارت 4 / صفر.

وسجل أهداف بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الدقيقة الثالثة وماركو رويس في الدقيقة 23، وباكو ألكاسير في الدقيقة 25 وماكسيمليان فيليب في الدقيقة 85.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد شتوتجارت عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

هوفنهايم يقسو على نورنبيرج:

وعلى ملعب فرنكن ستاديون قلب فريق هوفنهايم تأخره بهدف أمام مضيفه نورنبيرج إلى فوز 3 / 1.

وتقدم نورنبيرج بهدف سجله هاننو بيهرينز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء وتعادل ريس نيلسون لهوفنهايم في الدقيقة 50، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 57 ثم اختتم أدم شالاي أهداف هوفنهايم في الدقيقة 67.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن كما رفع نورنبيرج رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

ليفركوزن يسقط أمام هانوفر:

وعلى ملعب باي آرينا، خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت باير ليفركوزن بضيفه هانوفر. وسجل هدفي باير ليفركوزن لارس بيندر وكريم بلعربي في الدقيقتين 34 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما سجل هدفي هانوفر فلورينت موسليجا وفيليبي مارتينز في الدقيقتين 25 و54.

وأهدر ويندل بورجيس لاعب باير ليفركوزن ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة السابعة.

وشهدت المباراة طرد فيليبي مارتينز لاعب هانوفر في الدقيقة 58.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر كما رفع هانوفر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس عشر.