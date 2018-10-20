مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي ويستعيد صدارة البريميرليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد فريق مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه بيرنلي 5 /صفر في المرحلة التاسعة للمسابقة.

افتتح الأرجنتيني سيرخيو اجويرو التسجيل لسيتي في الدقيقة 16 ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتبعه البرازيلي فيرناندينيو لويس روزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83 وتكفل الألماني ليروي ساني بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا الفوز صعد مانشستر سيتي إلى الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف.

توتنهام يعبر ويستهام:

وعلى استاد لندن الأولمبي سجل الأرجنتيني ايريك لاميلا هدف الفوز لتوتنهام في شباك ويستهام في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 21 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ويستهام عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

واتفورد يتخطى وولفرهامبتون :

وعلى استاد مولينيو تغلب واتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين حملا توقيع ايتيان كابوي وروبرتو بيرييرا في الدقيقتين 20 و21.

ورفع واتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

نيوكاسل يواصل نزيف النقاط:

وعلى استاد سانت جيمس بارك عمق برايتون جراح مضيفه نيوكاسل يونايتد وتغلب عليه بهدف سجله بيرم كيال في الدقيقة 29.

ورفع برايتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وظل نيوكاسل في المركز الأخير بنقطتين.