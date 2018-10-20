ليفانتي يزيد من أوجاع ريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط نادي ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره، وبهدفين مقابل هدف، أمام ليفانتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الضيوف دخلوا اللقاء بقوة، وتمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر المتألق موراليس، وبعدها بسبع دقائق استفاد سلفادور من ركلة جزاء لليفانتي، سجل من خلالها الهدف الثاني، وسط ضياع لاعبي الميرنغي.

وانتظر نادي ريال مدريد حتى الدقيقة الـ 72 ليقلص الفارق عبر مارسيلو.

ولم تفلح كل محاولات الريال للتعديل، لينتهي اللقاء بخسارة تاريخية للريال، وبهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما بقي ريال مدريد في المركز الخامس بـ 14 نقطة.