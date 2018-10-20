برشلونة يكشف عن مشروع جديد لتطوير "الكامب نو"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أسدل نادي برشلونة الستار على مشروعه الجديد المتعلق بملعب الكامب نو، حيث أعلن النادي الكتالوني، بأنه سيعمل على زيادة سعة إستاد الكامب نو.

وأظهر برشلونة خلال فيديو نشر لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج، مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار ثلاث أعوام مقبلة، بدءاً من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.

ووفقاً لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024، وسيتكلف نحو 360 مليون يورو.

وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء، وسيطلق عليه اسم أسطورته، الهولندي الراحل، يوهان كرويف، وسيكون مقراً للتدريب.