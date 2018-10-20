غولدن ستيت يحقق فوزه الثاني وسقوط جديد لكليفلاند

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق غولدن ستيت واريورز، حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي في دوري السلة الأميركي، بفوزه على مضيفه يوتاه جاز، 124 مقابل 123.

وحقق واريورز فوزه الثاني هذا الموسم في مباراتين، بفضل 38 نقطة لكيفن دورانت و31 لستيفن كوري، إضافة الى 10 نقاط لجيريبكو المنضم لصفوفه هذا الصيف بانتقال حر بعدما أمضى الموسم الماضي مع يوتا.

وأمسك يوتا بالنصف الأول من المباراة، فتقدم في الربع الأول 34-32، وقدم ربعاً ثانياً قوياً تفوق فيه 47-37، وهي المرة الأولى منذ 2008 التي يتلقى فيها غولدن 81 نقطة في الشوط الأول، إلا أن غولدن ستيت عاد تدريجياً في الربع الثالث الذي شهد أيضاً تأخره بفارق 16 نقطة، إلا أنه أنهاه لصالحه 28-22، وضمن الفوز بعد إنهائه الربع الأخير بنتيجة 27-20.

وأتت سلة الفوز بعدما تابع جيريبكو محاولة غير ناجحة لدورانت، ولمس الكرة بعد ارتدادها من حلقة السلة.

وتلقى كليفلاند خسارته الثانية في مباراتين هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 123-131، وكان جيمي باتلر الأفضل لمينيسوتا مع 33 نقطة، وكيفن لوف الأفضل لكليفلاند مع 25 نقطة.

فوز ثان لميلووكي

حقق ميلووكي باكس فوزه الثاني على ضيفه أنديانا بايسرز 118-101، في مباراة سدد فيها لاعبوه 47 مرة من خارج القوس ونجحوا في 17.

وكان أفضل مسجل للفائز اليوناني يانيس انتيتوكونمبو مع 26 نقطة و15 متابعة علماً أنه أخفق في تسديداته السبع من خارج القوس.

وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.