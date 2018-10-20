فرانكفورت يمزق شباك دوسلدورف بسباعية في البوندسليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزاً كبيراً على ضيفه فورتونا دوسلدورف وبنتيجة 7 / 1 في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقمص لوكا جوفيتش دور البطولة في هذه المباراة بعدما سجل خمسة أهداف في الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، فيما سجل هدفي فرانكفورت الأخرين سباستيان هيلير في الدقيقة 20 من ركلة جزاء بينما سجل هدف فورتونا دوسلدورف الوحيد دودي لوكيباكيو في الدقيقة 53.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

يُذكر أن هذا الفوز هو الرابع لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.