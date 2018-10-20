بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى أمام الإسماعيلي بالدوري المصري

الشارقة 24 – محمود علي:

تعرض فريق بيراميدز لأول هزيمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد تسع مباريات بخسارته بهدفين دون مقابل أمام مضيفه الاسماعيلي اليوم الجمعة.

وسجل المدافع محمود متولي هدفاً مبكراً من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السابعة وضاعف التونسي الأسعد الجزيري التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ليصعد الاسماعيلي للمركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة ليصبح في المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي الإنتاج الحربي.



وفي مباراة أخرى سجل سموحة هدفاً من ركلة جزاء مثيرة للجدل لكن حرس الحدود فرض التعادل 1-1 في وقت سابق اليوم.