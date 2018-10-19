النصر يضرب الباطن بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

الشارقة 24- محمود علي:

استفاد النصر من هدف ذاتي وآخر من المغربي عبد الرزاق حمد الله ليفوز 2-صفر على الباطن، معززاً صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة في مباراة توقفت في الشوط الأول بسبب عاصفة رملية.

وسجل المدافع البرازيلي لوكاس تاجليابيترا بالخطأ في مرماه ليضع النصر في المقدمة مبكراً بعد أربع دقائق.

وأضاف حمد الله الهدف الثاني بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 63 ليرفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن الأهلي، بينما توقف رصيد الباطن عند أربع نقاط في المركز 12.

وفي مباراة أخرى سجل هيلدون أوجوستو لاعب الرأس الأخضر هدفين ليساعد التعاون في فوز كبير 4-1 على الفيصلي.