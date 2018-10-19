الاتحاد الأوروبي يُغرم مانشستر يونايتد بسبب التأخير

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غرامة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما وصل الفريق متأخراً إلى مباراته بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني خلال هذا الشهر، وهو ما ادى إلى تأخر انطلاق صافرة بداية المباراة.

وتم تغريم مانشستر يونايتد 15 ألف يورو لوصول الفريق قبل 45 دقيقة فقط من بداية المباراة التي أقيمت يوم 2 أكتوبر الماضي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وينبغي على الفرق الوصول قبل 75 دقيقة من بداية المباراة ولكن مانشستر يونايتد تأخر بسبب حركة المرور، التي ألقى مورينيو باللوم فيها على عدم وجود مرافقة الشرطة لهم من فندقهم.