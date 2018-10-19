مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في "كأس الملك"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أجريت الجمعة، قرعة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويواجه برشلونة، حامل لقب الدوري والكأس في إسبانيا، وريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، ناديين يلعبان في دوري الدرجة الثانية بالكرة الإسبانية.

وأسفرت القرعة أيضاً عن التقاء فيانوفينسي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع سانت أندرو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور في 31 أكتوبر الجاري، فيما ستقام مباريات الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل.

وفاز ريال مدريد، الذي يحل ضيفاً على مليلية بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، للمرة الأخيرة بكأس ملك إسبانيا في موسم 2013 - 2014.

وعلى الجانب الأخر، يسعى برشلونة، النادي الإسباني الأكثر تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا، إلى الفوز بلقبه الخامس على التوالي في هذه البطولة، حيث يلاقي ليونيسا في الدور الـ 32.

مواجهات دور الـ 32:

ليونيسا مع برشلونة.

أبرو مع فالنسيا.

سانت أندرو مع أتلتيكو مدريد.

مليلية مع ريال مدريد.

فيانوفينسي مع إشبيلية.

راسينج سانتاندير مع ريال بيتيس.

الميريا مع فياريال.

مايوركا مع بلد الوليد.

كاديز مع إسبانيول.

سبورتنج خيخون مع إيبار.

لوجو مع ليفانتي.

قرطبة مع خيتافي.

أتلتيك كلوب مع هويسكا.

ألافيس مع جيرونا.

ليجانيس مع رايو فايكانو.

سيلتا فيجو مع ريال سوسيداد.