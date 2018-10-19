بورتلاند يفوز على ليكرز في الظهور الأول لجيمس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بدأ ليبرون جيمس مشواره مع فريقه الجديد لوس أنجلوس ليكرز بالخسارة أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بواقع 119-128 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم نقاطه الـ 26 والمتابعات الـ 12 والتمريرات الحاسمة الـ 6 في اللقاء، عجز "الملك" جيمس عن تجنيب ليكرز السقوط أمام بورتلاند الذي عزز رقمه القياسي وخرج منتصراً للموسم الـ 18 توالياً من أول مباراة له بين جماهيره، مجدداً في الوقت ذاته تفوقه على ليكرز الذي مني بهزيمته الـ 16 توالياً أمامه.

وأعطت المباراة الأولى لليكرز فكرة عما سيعانيه جيمس هذا الموسم مع فريق غاب عن الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" منذ عام 2013، لكن النجم الكبير الذي سيحتفل بميلاده الـ 34 في ديسمبر المقبل، مدرك للوضع بحسب ما أشار بعد ظهوره الرسمي الأولى بالقميص الأصفر والأرجواني، قائلاً "يحتاج الأمر لبعض الوقت من أجل تحقيق الانسجام الذي يخولك أن تجد زميلك في الملعب وأنت مغمض العينين".