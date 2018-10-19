ديربي الغضب حائر بين "ميلان" و"الإنتر"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تشهد الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم صراعاً شرساً بين فريقي إنتر ميلان وميلان عندما يلتقيان بعد غد الأحد في ديربي مدينة "ميلانو" بحثاً عن احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، بينما يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام جنوه ستقام بملعبه يوم 31 من الشهر الجاري.

ويتساوى فريق جنوه مع ميلان وتورينو من حيث عدد النقاط، وذلك قبل زيارته غداً السبت إلى يوفنتوس، الذي يحتل صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، حيث يسعى للتتويج للمرة الثامنة على التوالي بالدوري.

ويدخل إنتر مباراته مع ميلان، بعد أن فاز في أربع مباريات متتالية، أمام سامبدوريا وفيورنتينا وكالياري وسبال، بينما أهدر ميلان أربع نقاط في نفس الفترة، ولكنه سجل سبعة أهداف في آخر مواجهتين فاز بهما أمام كييفو وساسولو.