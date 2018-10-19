مورينيو يسعى للحفاظ على "مستقبله" في لقاء تشيلسي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يعود البرتغالي جوزيه مورينيو لتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من الراحة بسبب المباريات الدولية، عندما يقود فريقه الحالي مانشستر يونايتد أمام فريقه القديم تشيلسي، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري.

وازدادت التكهنات قبل أسبوعين بأن مورينيو يواجه شبح الإقالة من منصبه بغض النظر عن نتيجة مباراة فريقه أمام نيوكاسل.

وبينما بدأت المباراة بشكل سيئ لمانشستر يونايتد بالتأخر بهدفين نظيفين مبكراً، لكنه تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في آخر 20 دقيقة ليحقق فوزاً كان الفريق بحاجة إليه.

الأوضاع مختلفة بالنسبة للفريقين خلال هذا الموسم، حيث انضم تشيلسي لمنافسيه مانشستر سيتي وليفربول في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بدون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق سبع نقاط خلف الفرق الثلاثة المتصدرة، وهي أسوأ بداية له بالبطولة في آخر 29 عاماً.

والآن يسافر يونايتد إلى العاصمة البريطانية لندن، علماً بأن الفريق حصل على تعادل واحد في آخر 8 زيارات للمدينة بكافة المسابقات.