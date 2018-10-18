إيكاردي يعلن الولاء المطلق لإنتر ميلان

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكد مهاجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ماورو إيكاردي، أنه مصمم على التوصل إلى اتفاق مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، من أجل عقد جديد.

وأوضح إيكاردي، البالغ من العمر 25 عاماً، في حديث تلفزيوني، أنه يهتم بهذا الفريق.

وانتقل إيكاردي، الذي تبلغ قيمة فسخ عقده 110 ملايين يورو، إلى إنتر ميلان قادماً من الغريم سمبدوريا عام 2013.

وسجل إيكاردي 112 هدفاً مع إنتر ميلان، وأنهى الموسم الماضي شريكاً لمهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 29 هدفاً لكل منهما.

ويواجه إيكاردي مواطنه غونزالو هيغواين في دربي المدينة، أمام الجار ميلان، يوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري.