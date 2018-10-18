الصيعري يقود الحزم للفوز على القادسية في الدوري السعودي

الشارقة 24 - محمود علي:

قاد محمد الصيعري فريقه الحزم، للفوز على ضيفه القادسية، 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين".

وأحرز الصيعري هدفي الحزم في الدقيقتين 7 و47، فيما أحرز هدف القادسية الوحيد البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 52.

ورفع الحزم رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع مؤقتاً، لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

وحقق الحزم انتصاره الثاني في الدوري مقابل خسارتين وتعادلين، فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة للقادسية هذا الموسم، وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة أخرى.