برشلونة يتأهب لاستعادة الصدارة في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يرحل فريق إشبيلية، إلى إقليم كتالونيا، لملاقاة برشلونة، أملاً في الفوز على ملعب كامب نو، بدلاً من اللعب على تجنب الهزيمة.

وبدأ اشبيلية، تحت قيادة مدربه بابلو ماشين الموسم بشكل رائع، وحصد 16 نقطة من 8 مباريات ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، قبل مواجهتهما المرتقبة، علماً بأن النادي الكتالوني، لم يذق طعم النصر في أربع مباريات بالليغا.

ويعاني برشلونة من مشاكل في الدفاع، في ظل إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين، ما يعني أن جيرارد بيكيه سيكون وحيداً، في خط الدفاع بجانب كليمنت لينجليت.

ويخوض برشلونة ثلاث مباريات كبرى في غضون ثمانية أيام، حيث يلاقي أيضاً إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل خوضه مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في 28 أكتوبر الجاري.