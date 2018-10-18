الاتحاد السلوفيني لكرة القدم يستغني عن مدربه كافسيتش

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، إقالة توماس كافسيتش من تدريب المنتخب الوطني الأول.

وجاءت إقالة كافسيتش، عقب فوز منتخب سلوفينيا مرة واحدة فقط، في أول سبع مباريات للفريق في 2018.

وتولى كافسيتش تدريب منتخب سلوفينيا في ديسمبر الماضي.

وعانى منتخب سلوفينيا كثيراً، من تراجع النتائج مؤخراً، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبي، برصيد نقطة واحدة من ثلاث هزائم وتعادل وحيد.

وأثيرت تكهنات حول أن السبب الحقيقي لإقالة كافسيتش، يرجع إلى توتر علاقته بالحارس يان أوبلاك الذي غاب عن مباراتي النرويج وقبرص.