بسبب سوء النتائج

الاتحاد السلوفيني لكرة القدم يستغني عن مدربه كافسيتش

  • الخميس 18, أكتوبر 2018 في 6:59 م
  • توماس كافسيتش
    توماس كافسيتش
استغنى الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، عن خدمات المدرب توماس كافسيتش، بسبب سوء النتائج.
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، إقالة توماس كافسيتش من تدريب المنتخب الوطني الأول. 
 
وجاءت إقالة كافسيتش، عقب فوز منتخب سلوفينيا مرة واحدة فقط، في أول سبع مباريات للفريق في 2018. 
 
وتولى كافسيتش تدريب منتخب سلوفينيا في ديسمبر الماضي.
 
وعانى منتخب سلوفينيا كثيراً، من تراجع النتائج مؤخراً، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبي، برصيد نقطة واحدة من ثلاث هزائم وتعادل وحيد.
 
وأثيرت تكهنات حول أن السبب الحقيقي لإقالة كافسيتش، يرجع إلى توتر علاقته بالحارس يان أوبلاك الذي غاب عن مباراتي النرويج وقبرص.