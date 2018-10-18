مانشستر يونايتد يجدد الثقة بمدافعه لوك شاو

الشارقة 24 – أسعد خليل :

توصل لوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد، لاتفاق مع الفريق الإنجليزي، لتجديد عقده لمدة خمسة أعوام.

وكان العقد الأصلي لشاو "23 عاماً"، لاعب منتخب إنجلترا ينتهي الصيف المقبل.

وتأثرت مسيرة شاو بالإصابة، حيث اقتصرت مشاركاته مع مانشستر على 75 مباراة فقط، ولكن شاو استعاد عافيته بشكل جيد هذا الموسم، وشارك في أغلب المباريات مع مانشستر منذ بدايتها.

وبعد ارتفاع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، قرر جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي استدعاء شاو للمنتخب الوطني.

وانضم شاو إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادماً من ساوثهامبتون في 2014 مقابل 27 مليون جنيه استرليني.