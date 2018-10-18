اليويفا يستبعد روبن كازان من المنافسات الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن معاقبة نادي روبن كازان الروسي بالاستبعاد لموسم واحد من المنافسة في البطولات الأوروبية، وجاء قرار اليويفا نظراً لانتهاك روبن كازان لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتورط النادي الروسي في انتهاك اتفاق تسوية، وسيتم استبعاده من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في أول مناسبة يتأهل فيها لإحدى البطولتين خلال الموسمين المقبلين.

وقد يلجأ روبن كازان إلى الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن روبن كازان يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز.