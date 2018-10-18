دوتموند للحفاظ على الصدارة وبايرن للعودة لسكة الانتصارات في البوندسليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يصطدم بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، بنادي شتوتغارت، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في الجولة الـ 8.

ويتطلع أصحاب القمصان الصفر المخططة بالأسود إلى تكرار تجربة موسم 2010-2011 عندما توجوا بالدوري، مستفيدين من تقهقر بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، الذي يقبع حالياً في المركز السادس بفارق 4 نقاط عنهم، علماً أن بايرن كان يحتل المركز الـ 12 في هذه المرحلة في موسم 2010-2011.

ويعيش دورتموند فترة مميزة في هذه الأيام تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر، إذ تعمل ماكينته التهديفية في شكل جيد وهي الأفضل بين فرق الدوري برصيد 23 هدفاً، في مسيرة تعتبر الأحسن منذ أيام المدرب السابق يورغن كلوب الذي يتولى الإشراف على ليفربول الإنجليزي حالياً.

المشاكل تؤرق لاعبي البافاري..

ويحل بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة وصاحب المركز السادس حالياً ضيفاً على فولفسبورغ الثامن في ملعب "فوكلسفاغن أرينا"، ويعيش الفريق البافاري أزمة تطاول لاعبيه كافة، على رغم سعي رئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه إلى تطويقها، إذ بادر الأول إلى إعلان دعمه "حتى الموت" للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد تخبط الفريق في سلسلة من 4 مباريات لم يحقق فيها الفوز، فضلاً عن تلقيه خسارتين في الدوري.

إلا أن الدليل الأكبر على الأزمة، ما صرح به لاعب الوسط المهاجم توماس مولر أثناء معسكر المنتخب الألماني الذي سبق خسارته المذلة أمام هولندا بثلاثية نظيفة في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، إذ أكد مولر أن المشاكل في بايرن ميونيخ تلاحق لاعبيه المنضمين إلى صفوف المنتخب.