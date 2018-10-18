نيو أورليانز بليكانز يكتسح هيوستن في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب نيو أورليانز بليكانز، على مستضيفه هيوستن روكتس بـ 131-112 في الجولة الأولى من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وظهر روكتس بعيداً عن الفريق الذي خسر بصعوبة في 7 مباريات أمام غولدن ستيت وريورز في نهائي القسم الغربي في الموسم الماضي.

وقدم صاحب الأرض أداء متواضعاً وبدا الفريق ثقيلاً في حركته التي ساعدته على التغلب على وريورز في افتتاح الموسم الماضي وجعلته من بين المرشحين للقب.

وأنهى بليكانز الشوط الأول متقدماً 71-54 ووصل الفارق إلى 25 نقطة في منتصف الربع الثالث.

وظهر تأثير ذلك على أداء روكتس إذ فقد الفريق الكرة في 22 مناسبة مقابل 11 لبليكانز.

ولم يتمكن روكتس من مجاراة سرعة بليكانز وهو الأسلوب الذي لجأ له جنتري بعدما ساهم في تأسيسه مع وريورز عندما كان مساعداً للمدرب ستيف كير في موسم 2014-2015 الذي حصد فيه اللقب لأول مرة بعد 40 عاماً.

وأحرز جيمس هاردن 18 نقطة لروكتس وأضاف كريس بول 19 نقطة فيما كان إيريك جوردون هو الأعلى تسجيلاً في صفوف الفريق برصيد 21 نقطة.

واكتفى الوافد الجديد كارميلو أنطوني بتسجيل 9 نقاط في 27 دقيقة مع روكتس.