شالكه الألماني يمدد عقد مدافعه البرازيلي نالدو

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن نادي شالكه الألماني، تجديد عقده مع مدافعه البرازيلي نالدو، وأوضح أنه تم تمديد العقد المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، لمدة عام آخر، بحيث ينتهي صيف 2020.

ووصف دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه، نالدو البالغ من العمر 36 عاماً، بأنه "شخصية بارزة، داخل وخارج الملعب، وهو شخصية اجتماعية تماماً".

ومن المتوقع أن ينهي نالدو مسيرته الاحترافية في شالكه، إذ أنه سيكون في الثامنة والثلاثين عند انتهاء عقده مع الفريق.

وكان نالدو، قد أحرز 9 أهداف لشالكه في 75 مباراة، خاضها في الدوري، والكأس في ألمانيا.