منتخب ألمانيا على حافة الهاوية في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

رغم الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي في باريس، والتي وضعت الفريق على حافة الهبوط من القسم الأول إلى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، كانت المباراة بمثابة نقطة تحول في مسيرة المنتخب الألماني لكرة القدم.

وخسر المنتخب الألماني " المانشافت"، أمام مضيفه الفرنسي،1-2، مساء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لدوري أمم أوروبا.

ومني المانشافت بالهزيمة السادسة له في 2018، وهو سجل في غاية السوء، بالنسبة للفريق الذي كان مرشحاً بقوة للدفاع عن لقبه العالمي، في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسقط المانشافت مبكراً، في رحلة الدفاع عن لقبه العالمي، وخرج من الدور الأول للبطولة، ثم واصل ترنحه خلال مشاركته في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا.

ورغم هذا، شهدت مباراة فرنسا مؤشرات طال انتظارها تتعلق بإجراء يواخيم لوف المدير الفني للفريق، بعض التغييرات من أجل إعادة الحياة للفريق.

وأصبح المانشافت، على وشك الهبوط للقسم الثاني بالبطولة، ولكن مباراة الأمس، يمكن أن تصبح نقطة تحول في مسيرة الفريق ومحاولات استعادة بريقه.

وفقد لوف الشجاعة الكافية لإجراء هذه التغييرات بعد التعادل السلبي أمام نظيره الفرنسي ذهاباً، والهزيمة الثقيلة، 0-3، أمام المنتخب الهولندي في دوري أمم أوروبا.

وفي ظل المخاطر، التي أحاطت بمستقبله مع الفريق، تخلى لوف عن الحذر، وأجرى بعض التغييرات في مباراة الأمس، حيث دفع باللاعبين الشبان تيلو كيهرر ونكو شولز وسيرج نابري في التشكيلة الأساسية للفريق، خلال مباراة الأمس التي خاضها بطريقة اللعب 3-4-3.