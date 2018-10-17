باير ليفركوزن يجدد عقد مدافعه جيدفاج

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، تجديد عقد مدافعه الكرواتي الدولي تين جيدفاج، لثلاثة أعوام أخرى، ليستمر بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 2023 .

وكان جيدفاج، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، قد انضم إلى ليفركوزن قبل أربعة أعوام قادماً من روما الإيطالي، وشارك في 84 مباراة مع الفريق، علماً بأنه غاب لفترة طويلة في الموسم الماضي، بسبب إصابة في الساق.

وبات جيدفاج آخر لاعب يجدد تعاقده مع ليفركوزن، الذي حقق بداية ضعيفة في الموسم الجاري، حيث حصد سبع نقاط فقط في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الرابع عشر.

وقد سبق لباير ليفركوزن، تجديد تعاقده مع كل من جوليان براندت، وجوناثان تاه وليون بيلي.