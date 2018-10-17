ينفي تجديد العقد

نادي برشلونة يرد على هجوم مارادونا ضد نجمه ميسي

  • الأربعاء 17, أكتوبر 2018 في 3:07 م
  • مارادونا رفقة النجم ميسي
    مارادونا رفقة النجم ميسي
أعلن نادي برشلونة الإسباني، وقوفه إلى جانب نجمه الأول ليونيل ميسي عقب الهجوم الغير مبرر من اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو ارماندو مارادونا، حيث أكد البلوغرانا بأن ميسي مثالاً يحتذى به داخل وخارج الملعب.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
رد نادي برشلونة الإسباني على اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو ارماندو مارادونا بعد الهجوم الذي شنه على نجم الفريق ليونيل ميسي، مؤكداً أن هذا الأخير يعد مثالاً يحتذى به داخل وخارج الملعب.
 
وكان مارادونا قد شن هجوماً لاذعاً على ميسي خلال الأيام الماضية.
 
وأكد جوسيب بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني رداً على مارادونا، أن هناك عبارات تصف نفسها بنفسها، وأضاف: نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام الصمت، ميسي مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب، ولهذا لن نرد على هذه التصريحات.
 
ونفى المتحدث باسم برشلونة أن ناديه سوف يناقش مسألة تحسين عقد ميسي الذي ينتهي في 2021.