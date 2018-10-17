برشلونة يستعد للموسم القادم في القارة الصفراء

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن آسيا ستكون وجهته المقبلة من أجل جولته التحضيرية للموسم الجديد، وتحديداً في الصين واليابان باعتبارهما "سوقين استراتيجيين" للنادي الكاتالوني، وذلك حسب تصريحات المتحدث الرسمي للنادي، جوسيب فيفيس.

وأكد فيفيس في تصريحاته أنه "بعد عامين من إقامة الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة، سيعود الفريق الأول لآسيا في 2019، حيث تواجد الفريق من قبل في 2015 (مونديال الأندية باليابان)، وفي 2013 (جولة الفريق في تايلاند وماليزيا)".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار تم اتخاذه "في إطار استراتيجية عولمة وانتشار العلامة التجارية".

وتابع بأن برشلونة يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في آسيا، ولهذا راهنَ على سوق آسيا-باسيفيك عندما تم اتخاذ قراراً بفتح مكتباً تجارياً في هونغ كونغ في 2013".

وتؤكد الجولة رهان إدارة النادي الكاتالوني على هذه المنطقة التي يمتلك فيها 11 راعياً إقليمياً، منهم 3 عالميين (كونامي وأوبو وميلو)، بالإضافة لشركة راكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية، الراعي الرئيسي للبرشا.