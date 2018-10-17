فرنسا تعمق جراح ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عمقت فرنسا جراح ضيفتها ألمانيا وحولت تخلفها أمامها إلى فوز 2-1 على "ستاد دو فرنسا"، وذلك في الجولة 4 من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتدين فرنسا بفوزها الثاني والابتعاد بفارق 4 نقاط عن هولندا الثانية التي أذلت ألمانيا السبت بثلاثية نظيفة، إلى أنطوان غريزمان الذي حول تخلف أبطال العالم بهدف لتوني كروس في الدقيقة 14، إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 – 80.

ومن المؤكد أن هذه الهزيمة ستعقد الأمور على مدرب ألمانيا يواخيم لوف الذي بدأ مرحلة بناء المنتخب بعد خيبة التنازل عن اللقب العالمي بالخروج من الدور الأول لمونديال 2018، بشكل سيء للغاية إذ حصل "مانشافت" على نقطة واحدة من 3 مباريات، ومني بهزيمة سادسة في عام واحد للمرة الأولى في تاريخه.

وقد يجد المنتخب الألماني الذي تعادل ذهاباً مع فرنسا صفر-صفر، في المستوى الثاني لهذه البطولة قبل مباراته في الجولة الأخيرة مع هولندا في 19 نوفمبر المقبل، في حال فوز الأخيرة على فرنسا في المباراة المقررة بينهما في روتردام قبلها بأربعة أيام.