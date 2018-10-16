المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019

الشارقة 24 – محمود علي:

فاز منتخب مصر 2-صفر على مضيفه سوازيلاند اليوم الثلاثاء، رغم غياب المهاجم البارز محمد صلاح للإصابة لتضمن التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون مستفيدة من فوز تونس 2-1 على النيجر.

وسجل المدافع أحمد حجازي والمهاجم مروان محسن هدفاً في كل شوط لتكرر مصر الفوز على سوازيلاند بعد التفوق 4-1 في القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ورفعت رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف تونس صاحبة الصدارة.

وضمنت تونس ومصر احتلال أول مركزين بالمجموعة، بينما تبدد أمل النيجر وسوازيلاند في الصعود للنهائيات بعد جمع نقطة واحدة قبل جولتين على نهاية التصفيات.