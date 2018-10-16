الاتحاد الإنجليزي يقترب من عقاب مورينيو

الشارقة 24 - أسعد خليل :

واصل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، تقديم سلوكه غير المنضبط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتوجيه اتهام له، بسبب الألفاظ التي أطلقها أمام إحدى الكاميرات، بعد مباراة نيوكاسل يونايتد، في الدوري قبل 10 أيام.

وتشير التقارير، إلى أن مورينيو أطلق بعض الألفاظ غير الأخلاقية باللغة البرتغالية أمام الكاميرا، بعد انتهاء مباراة نيوكاسل، والتي شهدت فوز اليونايتد 3 ـ 2، بعد تأخره بهدفين نظيفين في البداية.

واستعان الاتحاد الإنجليزي، بخبراء شفاه، لمعرفة ما قاله المدرب البرتغالي، قبل أن يتم توجيه التهمة له.