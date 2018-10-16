ساديو ماني ينضم لقائمة المصابين في ليفربول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ليفربول إصابة السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، بعد تعرضه لكسر في إبهام اليد، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ونشرت صور يظهر فيها اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، ويده اليسرى ملفوفة بضمادة طبية، في إطار خضوعه للأشعة الطبية، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

ويخوض ليفربول مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي هيديرسفيلد.

وانضم ماني بذلك إلى قائمة المصابين بليفربول، التي تشمل أيضاً النجم المصري محمد صلاح، الذي اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب المصري، كما يغيب الهولندي فيرجيل فان ديك بسبب تفاقم إصابته في الضلوع، خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده على المنتخب الألماني، 3-0، يوم السبت الماضي.

وعاد اللاعبون إلى ليفربول لمتابعة حالاتهم، وتقييم مدى لياقتهم للعودة إلى المشاركة.