بولت يحصل على عرض احترافي في مالطا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قد يشق أسطورة سباقات السرعة العداء الجامايكي المعتزل يوسين بولت طريقه لاحتراف كرة القدم في القارة الأوروبية، بعد حصوله على عقد لمدة سنتين من ناد في مالطا.

ويخضع بولت البالغ من العمر 32 عاماً، حامل 8 ذهبيات أولمبية، لتجربة في أستراليا مع نادي سنترال كوست مارينرز منذ أغسطس الماضي، في محاولة لتحقيق حلم طفولته واحتراف كرة القدم بعد اعتزاله ألعاب القوى العام الماضي.

وسجل حامل الرقم العالمي في سباقي 100 و200م أول أهدافه في عالم كرة القدم الاحترافية الجمعة الماضي في مباراة تحضيرية، عندما هز شباك ماكآرثر ساوث وست يونايتد من الدرجة الثانية في مناسبتين.

وأكد نادي فاليتا أف سي المالطي أنه تقدم بعرض رسمي لبولت يتضمن اللعب في نهائي الكأس المقبلة، ورأى رئيسه التنفيذي غاستون سليمان أن السعي لجلب بولت يتعلق بـ"كتابة التاريخ".