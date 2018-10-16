آيسلندا تهبط للمستوى الثاني وفنلندا تحقق الانتصار الرابع

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عززت سويسرا آمالها في المنافسة على صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بفوزها 2-1 على مضيفتها آيسلندا التي هبطت إلى المستوى الثاني.

تقدم هاريس سيفيروفيتش لسويسرا في الدقيقة 52، وعزز زميله ميشيل لانج بالهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما أحرز هدف آيسلندا الوحيد ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول فيما تحتل آيسلندا المركز الثالث والأخير بلا نقاط.

ونالت آيسلندا هزيمتها الثالثة على التوالي في المجموعة لتهبط رسمياً إلى المستوى الثاني للبطولة.

فيما يتنافس المنتخب السويسري على الصدارة مع المنتخب البلجيكي الذي يمتلك ست نقاط من مباراتين فقط.

العلامة الكاملة

واصل منتخب فنلندا حصد الانتصارات، وحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، عبر الفوز على ضيفه اليوناني 2 /صفر في الجولة الرابعة للبطولة.

ويتصدر منتخب فنلندا المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية ليضمن العبور للدور التالي.

ويحل منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد ست نقاط ثم المجر في المركز الثالث بأربع نقاط وأخيراً إستونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتقدم منتخب فنلندا بهدف حمل توقيع بيري سويري في الدقيقة 46 ثم أضاف جلين كامارا الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتين.