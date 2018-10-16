إنجلترا تعبر إسبانيا وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنعش المنتخب الإنجليزي آماله في المنافسة على بطاقة المربع الذهبي بعدما ثأر من مضيفه الإسباني عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب "بينيتو فيامارين" الخاص بنادي ريال بيتيس في إشبيلية في الجولة الـ 4 من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

أهداف منتخب الأسود الثلاثة سجلها، رحيم سترلينغ "هدفين" في الدقيقتين 16 و38، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 30.

بينما سجل باكو ألكاسير، وسيرجيو راموس، هدفي منتخب إسبانيا.

وهو الفوز الأول للمنتخب الإنجليزي في المسابقة القارية الجديدة بعد خسارته على أرضه أمام إسبانيا 1-2 في ويمبلي في 8 سبتمبر الماضي، وتعادله مع مضيفته كرواتيا سلباً في زغرب يوم الجمعة الماضي، فيما منيت إسبانيا بخسارتها الأولى بعد فوزين على إنجلترا وكرواتيا 6-صفر في الجولة الثانية في 11 سبتمبر، كما هي خسارتها الأولى في 4 مباريات بقيادة مدربها الجديد لويس أنريكي.

وعززت إنجلترا موقعها في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف إسبانيا وكلاهما تبقى له مباراة واحدة ضد كرواتيا في نوفمبر المقبل.