المدرب لوف لن يترك منتخب "المانشافات"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه لا يفكر حالياً في الاستقالة من منصبه.

ويواجه لوف انتقادات حادة بسبب مساره المتباطئ في التجديد داخل المانشافت كما يواجه أزمة رياضية في أعقاب الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 في الصيف الماضي، والهزيمة المريرة التي تلقاها المنتخب الألماني في أمستردام أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الألماني في باريس، الثلاثاء، نظيره الفرنسي في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويقود لوف البالغ من العمر 58 عاماً منتخب الماكينات منذ 2006 خلفاً ليورجن كلينسمان.